В АП пообіцяли, що Янукович зустрінеться зі студентами найближчим часом

Про це сказав глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, повідомляє прес-служба глави держави.

«Цьому зверненню буде приділено належну увагу. Президент його уважно розгляне, надасть публічну відповідь та з урахуванням графіку найближчим часом проведе зустріч з представниками студентських громад», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні студенти - учасники акції на підтримку євроінтеграцйії України принесли на Банкову 250-метровий лист з вимогою підписати на саміті Східного партнерства у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

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У зверненні студенти вимагають підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Також, молоді люди хочуть, аби всі акції Євромайданів в усіх містах України проводилися без репресій. Також у зверненні до глави держави зазначається: «Шановний пане Президенте! Ми, українські студенти, які вийшли на Євромайдани у багатьох містах України, розпочали страйки у своїх університетах, самоорганізувалися без спонукань з боку політиків та адміністрації навчальних закладів, звертаємося до Вас як до головної посадової особи держави. Бо саме від Вас зараз залежить, чи будемо ми жити в європейській країні. Переважна більшість молоді, зокрема студентської, підтримує негайне підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І ми вимагаємо прислухатися до нашого голосу, оскільки молодь - майбутнє країни. Саме молодь житиме в цій країні та розвиватиме її, і ми вимагаємо не забирати в нас цих шансів та можливостей».

Студенти також закликають Президента України «невідкладно зустрітись з представниками студентства, які беруть участь у Євромайдані» та вимагають: «1. Виконати необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС умови та публічно проголосити метою Вашого перебування на вільнюському саміті підписання цієї угоди й висловити готовність підписати її 29 листопада.

2. Гарантувати безпеку мирних Євромайданів у всіх містах України, а також відсутність репресій щодо їхніх учасників як під час цих акцій, так і після їх закінчення. Припинити спроби заборон Євромайданів через суд місцевими органами влади».