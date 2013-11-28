Тимошенко в 2010 році обіцяла підвищити ціни на газ для населення - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сказав в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Пам'ятаю, як живу, розмову прем'єра (Польщі Дональда) Туска з головою українського уряду Тимошенко в дуже схожій ситуації. Я тоді втрутився: а, може, ви би виконали умови МВФ про надання кредиту та підняли ціни на енергоносії, що мало би зробити українську економіку більш конкурентноздатною?", - розповів він, коментуючи нинішні переговори української влади з Міжнародним валютним фондом.

За словами Сікорського, він надав Тимошенко розрахунки, які свідчили про те, що доведення ефективності використання енергоносіїв в Україні до рівня Чехії дозволило обійтись взагалі без імпорту газу з Росії.

"Тимошенко відповіла: так, почну піднімати ціни, як виграю вибори", - сказав він.

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Як зауважив Сікорський, Президент України Віктор Янукович також не хоче підвищувати ціни на газ напередодні виборів очільника держави 2015 року, і в підсумку Україна не отримає до того часу кредиту МВФ.

«Умови повинні бути для всіх однаковими. Незважаючи на те, що ми прихильні до українців, не вважаю доброю ідеєю нищення західних інституцій задля того, аби підлаштуватись під чийсь виборчий календар», - наголосив Cікорський.

Він повідомив, що, за його даними, МВФ зараз вимагає від України підвищення цін на газ в перспективі на 5 років при пільгових умовах для найбільш вразливих груп населення. "Але умова допомоги є проста: українська влада повинна зробити те, що ми зробили у 90-ті роки - проводити реформи", - сказав Сікорський.