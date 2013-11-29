Україна і ЄС найближчим часом проведуть переговори щодо асоціації - Янукович

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у коментарі одному з агентств, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Що стосується умов і вирішення тих проблемних питань, які на сьогодні є в Україні, їх, безумовно, потрібно обговорювати. Тому ми домовилися з керівництвом ЄК, що найближчим часом ми повернемося до розгляду цього питання на двосторонньому рівні», - сказав Янукович після Саміту «Східне партнерство» у Вільнюсі.

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За словами Президента, цей документ є пріоритетом для України. «Але також залишається багато надзвичайно важливих умов, які необхідні для її підписання», - підкреслив він.

За словами Януковича, саме обговорення проблемних питань, які залишилися, дасть можливість отримати чітку відповідь на питання, коли буде можливим підписання Угоди про асоціацію.

«Безумовно, на перший план ми хочемо виставити питання надання Україні фінансово-економічної допомоги. Це одне з головних питань», - зазначив Президент.

Водночас, Янукович наголосив на важливості Саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі для розуміння подальших перспектив щодо європейського майбутнього країни.

«Саміт «Східного партнерства», безумовно, був для нас дуже важливим з точки зору розуміння, з точки зору представлення майбутнього для України», - сказав Янукович.

«І ми отримали сьогодні одну відповідь - що двері до Євросоюзу відкриті, що у нас є час, який ми маємо використати для пошуку відповіді, на яких умовах Україна може зробити наступний крок», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.