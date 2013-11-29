Одного з мітингувальників з травмою голови з Майдану забрала "швидка"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода» з посиланням на заступника голови київської міської організації ВО «Свобода» Петра Кузика.

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На Євромайдані бійці спецпідрозділу «Беркут» провокують бійки, «з-за спин звичайних міліціянтів б’ють кулаками та кийками по головах учасників мирного протесту. Внаслідок дій «беркутівців» важку травму голови дістав прихильник ВО «Свобода» Дмитро Білоусов. Активіста з Майдану Незалежности забрала «швидка».

Сутичка почалася після того, як міліція заблокувала автомобіль зі звуковою апаратурою, який прямував на Майдан Незалежности. В автомобілі також перебували народні депутати, яких фактично заблокували всередині.