ЄС працюватиме на благо зближення з Україною - польський прем’єр

Політики зустрілися у Варшаві при нагоді двосторонніх міжурядових консультацій. Хоч на саміті Східного партнерства у Вільнюсі не підписано асоціаційної угоди між Києвом і Брюсселем, обидва лідери не перекреслюють шансів України на європейську інтеграцію, повідомляє Польське радіо.

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"Двері до Європи були і залишаються відчинені, тільки треба хотіти переступити поріг. Президент, прем’єр-міністр, уряд України – не хотіли перейти через цей поріг. Це їхня воля, ніхто не буде нікого примушувати бути в ЄС. Але терпеливо будемо працювати на благо дальшого зближення, незалежно від того, хто в Україні буде при владі, бо таким є стратегічний інтерес і України, і Європейського Союзу, – заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

Голова польської Ради Міністрів додав, що рішучість і готовність до інтеграції, яку українці висловлюють у протестах, може мати більше значення, ніж відсутінстьт вирішального підпису з боку президента України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства» в листопаді 2013 року.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

29 листопада, у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства». Під час саміту відбулася церемонія парафування угод про асоціацію між ЄС і країнами «Східного партнерства», зокрема, Грузією і Молдовою. Також під час саміту ”Східного партнерства” Азербайджан і ЄС підписали угоду про лібералізацію візового режиму.

Підписання документів з Україною не відбулося.