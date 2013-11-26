ЄС не долучатиметься до торгів, хто дасть Україні більше коштів - прем’єр Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова польського уряду Дональд Туск, якого цитує польське інформаційне агентство РАР.

"Якщо українські лідери думали, що організують необмежені торги: хто дасть більше фінансової допомоги, то можуть почуватися розчарованими, бо Європа - це стратегічна довгострокова інвестиція. Тому не виключаю, що деякі пропозиції з боку Путіна та з боку Росії можуть для України в короткостроковій перспективі бути дуже цікавими", - сказав Туск у Бухаресті в інтерв'ю журналістам.

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Прем'єр-міністр Польщі відзначив, що його країна "не купить за готівку" євроінтеграцію України, і наголосив, що майбутнє приєднання українців до європейської спільноти залежатиме від самих громадян.

"Це не є питання, чи Брюссель буде чинити більший тиск і створювати атмосферу шантажу на противагу Москви. Не на цьому базується цей процес. Найбільшим козирем Європи у цих розмовах є громадяни України. Якщо вони будуть хотіти, то рано чи пізно це станеться", - сказав він.

Туск назвав малоправдоподібним, що українська влада вирішила призупинити євроінтеграцію в останній момент, проте не став прогнозувати можливі результати саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі. "Ми можемо здогадуватися про можливі сценарії останніх днів. Скажу щиро: важко бути оптимістом", - сказав він.

Голова польського уряду відзначив, що російська влада має значно більше можливостей впливу на ситуацію в Україні, ніж Євросоюз.

"Не знаю, хто яку має інформацію на тему того, скільки Володимир Путін дає Віктору Януковичу, але, без сумніву, тиск з боку Росії та певних економічно-політичних середовищ є великим. Нічого дивного, що Росія тут має більші інструменти, ніж ЄС. Україна залежна від російського газу, а не з боку Європи", - сказав Туск.