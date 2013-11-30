У Львові на Євромайдан вийшло десять тисяч чоловік

На львівському Євромайдані, у центрі міста біля пам’ятника Шевченку, близько десяти тисяч осіб зібралися на мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, з 15.00 тривають виступи політиків, громадських діячів, студентської молоді та жителів міста щодо ситуації, яка склалася із силовим розгоном Євромайдану у Києві та плану подальших дій.

Організатори львівського Євромайдану закликають громадян не піддаватися на провокації, щоб уникнути сутичок і конфліктів: «Шановні львів'яни! Влада намагається нас спровокувати на необдумані вчинки, щоб мати привід застосувати силу. Звертаємося до вас з проханням не реагувати на провокації, щоб уникнути сутичок і конфліктів. Нагадуємо, що Євромайдан у Львові це, перш за все, мирний вияв непокори громадян».

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Також людей закликають масово їхати у Київ на підтримку Євромайдану. На площі проводиться запис бажаючих, однак організатори ввели обмеження – у списки не включають жінок та неповнолітніх. При цьому до виїзду просять зголоситися молодих чоловіків зі спортивною та військовою підготовкою.

На львівському Євромайдані також перебуває очільник міліції Львівщини Олександр Рудяк та керівник міліції міста Львова Сергій Зюбаненко.

Начальник ГУМВС України у Львівській області Олександр Рудяк у коментарі журналістам зазначив: «У нас достатньо сил та засобів, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Ніяких провокативних наказів щодо розгону майдану не було і немає. Усі підрозділи міліції виконують мої накази. Мирним акціям ми забезпечуємо охорону правопорядку».