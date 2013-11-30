У Луганську громадськість закликала міліцію і «Беркут» не виконувати злочинні накази

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 осіб вийшли з гаслами: «Помийте руки від крові!», «Міліція з народом?», «Беркут, не ганьби країну!», «Злочинців «Беркута» і міліції за побиття Майдану - на нари!».

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У своїх виступах учасники закликали луганську міліцію, «Беркут», в тому числі й тих, хто перебуває в Києві, не виконувати злочинні накази проти мирного населення.

«Те, що сталося сьогодні вночі на Євромайдані - пряме порушення наших конституційних прав. Сьогодні ми залишилися незахищеними перед свавіллям Президента та міліції. Хто стане на захист наших прав і свобод? Хто захистить простих громадян від беззаконня? Міліція з народом чи в прислузі? Настав час вирушити банді на нари!», - заявляли організатори протестної акції.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу.