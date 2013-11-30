Москаль: київський Главк не може давати накази «Беркуту» з інших регіонів

Про це йдеться в коментарі Москаля, переданому УНІАН.

«Мені, генерал-лейтенанту міліції, котрий віддав служінню в МВС 36 років, гірко й соромно за події, що відбулися вночі на Майдані Незалежності, — коментує останні події Москаль. — Я 10 разів переглядав кадри брутального розгону мирного зібрання і був шокований, що найактивнішим учасником цієї звірячої акції з боку міліції став “Беркут” Криму. Я впізнав багатьох із цих бійців по обличчях. Крім того, активну участь у побитті мітингувальників узяв “Беркут” із Дніпропетровської та Луганської областей (я теж працював у цих регіонах, тому знаю багатьох працівників МВС особисто)».

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За словами депутата, йому «вдалося дізнатися, що загалом у розгоні Майдану брали участь спецпідрозділи “Беркуту” з усіх регіонів України, крім трьох західних областей, - Закарпатської, Івано-Франківської та Тернопільської. Наказ про відкомандирування “Беркуту” до Києва дало МВС. Те, що начальник Київського главку міліції Коряк бере відповідальність за розгін мітингу на себе, просто невдала спроба прикрити начальство — він, згідно з нормативно-правовими актами МВС, може керувати тільки київським, а не прикомандированим з інших регіонів “Беркутом”. Ці підрозділи йому не підкоряються. Таке право має тільки міністр МВС або його заступники, тому саме на них лежить уся відповідальність за теперішні події».

Як наголосив Москаль, у 1997 р. він був переведений на посаду начальника міліції в Крим — найскладніший у криміногенному плані регіон України, де також постійно відбувалися велелюдні політичні акції та масові заворушення. «І на всіх цих акціях завжди стояв попереду, а “Беркут” — за спиною. Я вірив цим бійцям, як самому собі, і тепер не можу знайти відповідь на питання — як сталося, що з елітного підрозділу, який дійсно захищав кримчан від злочинців, він перетворився в бандитів, які воюють проти власного народу?», - сказав депутат.

«… Сьогодні я розмовляв із колишніми керівниками кримського “Беркуту”, нинішніми бійцями й питав — як могло статися, що цей підрозділ перетворився на садистів? Відповідь: “Це не ми, нам дали такий наказ”, - сказав депутат.

Він звернувся до колишніх працівників МВС, у котрих є безцінний оперативний досвід, який може дуже придатися – «вийдіть, будь ласка, на мітинги протесту, вирахуйте серед натовпу провокаторів і не дайте їм зробити свою чорну справу - пролитися крові. Захистіть людей від насильства, якщо в цьому виникне необхідність (а вона виникне, бо в Київ стягують “Беркут” і внутрішні війська з цілої України)».

«Звертаюся також до діючих співробітників МВС - згадайте свою присягу на вірність народу України й не виконуйте злочинні накази керівництва — не застосовуйте силу й спецзасоби проти людей, котрі за допомогою мирних акцій намагаються захистити свої гарантовані Конституцією права. Не забувайте, що ви — не бездушні найманці-манкурти, а частка цього ж народу», - заявив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Це викликало обурення громадян – і зібрало надзвичайно масові акції протесту у Києві та інших містах держави.

Увечері начальник Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк заявив, що сам давав наказ бійцям спецпідрозділу “Беркут” відтіснити мітингувальників з Майдану Незалежності в Києві.

Відповідаючи на запитання, чи готовий начальник київської міліції добровільно піти у відставку після сьогоднішніх подій, він сказав: «Питання про мою відставку і відповідальність буде приймати прокуратура і МВС після перевірки... якщо я щось порушив, я буду відповідати”.