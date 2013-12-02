Лавров приїде до Києва на засідання Ради голів МЗС ОБСЄ

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації і преси МЗС РФ.

«Засідання РМЗС, як правило, проходять у країні, яка головує в Організації в поточному році. У цьому році ці функції виконує Україна - друга країна СНД, яка займає в ОБСЄ такий пост. Першим був Казахстан у 2010 році. В період його головування в Астані саміт дав доручення про формування єдиного і неподільного «співтовариства безпеки», вільного від розмежувальних ліній, конфліктів і зон з різним рівнем безпеки. РМЗС у Києві розгляне, як просувається виконання цього доручення», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що «на полях» заходу планується низка двосторонніх зустрічей Лаврова з керівництвом ОБСЄ і міністрами закордонних справ держав-учасниць.

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При цьому підкреслюється, що, на жаль, великими успіхами за три роки після Астани похвалитися не можна.

«Навпаки, формуються певні водорозділи: між ЄС і Митним союзом у торговельно-економічній сфері, між країнами Шенгену та іншими державами в плані візових бар'єрів. У військово-політичній сфері НАТО відхиляє співпрацю з ОДКБ», - заявили в МЗС РФ.

«У цій ситуації необхідно згадати про потенціал ОБСЄ, яка спочатку створювалася для усунення розмежувальних ліній. У зв'язку з цим покладаємо надії на старт у цьому році процесу «Гельсінкі плюс 40», який дає можливість згадати про витоки і подивитися в майбутнє. На РМЗС у Києві планується прийняти міністерську декларацію про його продовження. Росія виступає за розробку до 40-річчя Гельсінського заключного акта в 2015 р. концептуального стратегічного документа, що підтверджує і розвиває принципи загальноєвропейського співробітництва і безпеки», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що російська делегація в Києві порушить питання про використання майданчика ОБСЄ для гармонізації інтеграційних процесів, що відбуваються на Заході і Сході Європи, і має намір також загострити проблему погроз, що витікають з країн Південного Середземномор'я, значення яких згідно прогнозам лише зростатиме.