Сікорський сумнівається, що тепер у Києві можна зустрічатись ОБСЄ

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у своєму Twitter, пише Українська правда.

"Коли правоохоронці напали на мирну акцію, Київ - навряд чи доречне місце для зустрічі ОБСЄ", - написав головний польський дипломат.

Як відомо, проведення міністерського засідання ОБСЄ у Києві планувалось 5-6 грудня 2013 року.

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МЗС України уже навіть затвердило план заходів з підготовки та створило відповідний координаційний штаб.

У 2013 році Україна головувала в ОБСЄ.

Як відомо, в ніч на 30 листопада спецпідрозділи МВС жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності.

Це вивело на вулиці столиці масу людей, яка зібралась на Михайлівській площі, де частина побитих людей з Майдану ховалась від "Беркута" у монастирі.