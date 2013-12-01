Сікорський сумнівається, що тепер у Києві можна зустрічатись ОБСЄ
Після розгону мирної демонстрації на Євромайдані у Києві, тяжко уявити проведення там засіданні Ради глав МЗС в рамках ОБСЄ.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у своєму Twitter, пише Українська правда.
"Коли правоохоронці напали на мирну акцію, Київ - навряд чи доречне місце для зустрічі ОБСЄ", - написав головний польський дипломат.
Як відомо, проведення міністерського засідання ОБСЄ у Києві планувалось 5-6 грудня 2013 року.
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МЗС України уже навіть затвердило план заходів з підготовки та створило відповідний координаційний штаб.
У 2013 році Україна головувала в ОБСЄ.
Як відомо, в ніч на 30 листопада спецпідрозділи МВС жорстоко розігнали мирну акцію протесту на Майдані Незалежності.
Це вивело на вулиці столиці масу людей, яка зібралась на Михайлівській площі, де частина побитих людей з Майдану ховалась від "Беркута" у монастирі.