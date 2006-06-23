Рахункова палата відмовляється бути предметом міжфракційних торгів

Колегія Рахункової палати України заявляє, що посада голови цього контролюючого органу не може бути предметом міжфракційних торгів.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні Рахункової палати до засобів масової інформації та громадськості країни.

Як зазначається в документі, Рахункова палата є конституційним незалежним органом фінансового контролю. Водночас, у РПУ викликає тривогу та непорозуміння задекларовані в Угоді про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України серед пропозицій щодо розподілу повноважень та посад між суб`єктами коаліції положення про підпорядкування Рахункової палати парламентській опозиції та її політизацію. (УНІАН: БЮТ, "Наша Україна" та СПУ, які 22 червня оголосили про створення демократичної коаліції, узгодили між собою розподіл керівних посад у парламенті і комітетів Верховної Ради України. Згідно з угодою, зокрема, Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та Рахункову палату очолять представники опозиції.)

Рахункова палата наголошує, що таке рішення суперечить статті 98 Конституції України та чинному законодавству і є нічим іншим, як свідомою спробою ліквідувати незалежний фінансовий контроль у державі, який здійснює Рахункова палата від імені Верховної Ради України.

У зверненні наголошується, що “автори угоди фактично ігнорують рішення Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 року, за яким, Рахункова палата є конституційним органом спеціальної компетенції і не може бути „лівою", „правою", опозиційною чи центристською. Вона утворена і діє згідно Конституції України від імені всієї Верховної Ради України та в інтересах громадян України» і не є предметом міжфракційних торгів”.

Наміри обмежити повноваження Рахункової палати, привести її до рівня Комітетів Верховної Ради України не відповідають не тільки Конституції України та Закону України „Про Рахункову палату", а й вимогам міжнародного права та світової практики, наголошує Колегія РПУ. Йдеться, насамперед, про нехтування основних положень визнаної усіма країнами світу „Декларації про керівні принципи фінансового контролю", прийнятої у жовтні 1977 року в м. Лімі (Перу). Нею керуються 178 країн - учасниць Міжнародної організації Вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), що діє під егідою Організації Об`єднаних Націй і членом якої є Рахункова палата з 1998 року.

Більше того, це суперечить головним напрямкам Плану дій Україна - ЄС щодо розбудови системи зовнішнього контролю на принципах політичної та фінансової незалежності, наголошується в зверненні.

Автори документу переконані, що положення Угоди про утвердження демократичної коаліції, що стосуються Рахункової палати, через порушення Конституційних норм, законів України та міжнародного права веде до ліквідації діючих інститутів демократії в країні. Як показує міжнародний досвід, без діючого конституційного, незалежного органу зовнішнього фінансового контролю в державі демократія приречена, наголошує РПУ.

“Керуючись основними принципами діяльності, визначених статтею З Закону України „Про Рахункову палату", формуючи свою діяльність на засадах плановості, законності, об`єктивності, незалежності та гласності, Колегія Рахункової палати прийняла рішення звернутись до Президента України, Верховної Ради України, засобів масової інформації та громадськості із закликом до виважених і правових дій щодо статусу і функцій єдиного конституційного органу фінансового контролю”.

“У разі ігнорування чинних законних положень, подальшої спроби руйнації демократичних засад нашої інституції, Рахункова палата залишає за собою право захисту своїх конституційних прав заради збереження справедливості, закону та демократії в Україні”, - йдеться у зверненні, яке за дорученням колегії підписав голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.