Львівська обласна ПР заперечує інформацію про саморозпуск однієї з райорганізацій

Як повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Львівської обласної організації ПР Уляна Копцюх, «про жодний саморозпуск районних осередків не йдеться, є поодинокі факти припинення членства в партії».

За її словами, наразі заявили про свій вихід з партії 4 депутати Миколаївської районної ради від Партії регіонів.

«Є поодинокі факти індивідуального припинення членства, але в жодному разі не йдеться про припинення діяльності організації чи про її саморозпуск», - зазначила прес-секретар обласної організації Партії регіонів.

Натомість, як стало відомо УНІАН від джерел у Миколаївській районній організації Партії регіонів, 1 грудня у Миколаєві відбулося засідання представників політичних сил щодо ситуації, яка склалася після розгону Євромайдану у столиці. Під час засідання один з чільних представників районної організації Партії регіонів заявив, що у найближчі дні буде оголошено про саморозпуск районного осередку на знак протесту проти подій у Києві і 2 грудня представники цієї політичної сили приєднаються до мітингу, який буде проходити у Миколаєві.

Як повідомило Радіо Свобода, Миколаївська райорганізація Партії регіонів у Львівській області планує оголосити про свій розпуск.

Партійці планують привселюдно розірвати свої членські квитки і мандати депутатів районної ради й оголосили про припинення існування Партії регіонів у Миколаївському районі.

Таке попереднє рішення райорганізації спричинене подіями в Києві, зокрема наказом побити молодь. Миколаївські регіонали приєднались до акцій громадянської непокори і вимог Майдану.