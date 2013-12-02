У ПР підозрюють, що розгін Евромайдана спровокувала опозиція

«У п'ятницю ситуація розгорталася наступним чином: на Майдані було все спокійно, а опозиція в ефірі всіх телеканалів уже кричала про побиття майданщиків. Зокрема, одне з підтверджень тому – п'ятничний ефір програми Савіка Шустера «Свобода слова» на телеканалі «Інтер», – зазначила Олена Бондаренко, повідомляє прес-служба ПР.

«Тоді близько півночі депутат від партії «УДАР» Ірина Геращенко в істеричній манері почала кричати про те, що на Майдані «вбивають наших дітей». Після цієї заяви вона тут же покинула студію. Ведучий попросив зробити пряме включення у студію їх кореспондента Георгія Тихого, який був присутній у той час на Майдані. Той спростував інформацію про насильство, зазначивши, що на Майдані все тихо і спокійно, хіба що є якась словесна перепалка поряд із машиною Арсенія Яценюка, який якраз приїхав на Майдан. До речі, Арсеній Яценюк з ефіру поїхав трохи раніше», - додала вона.

«Так от, цей інцидент дає серйозні підстави підозрювати, що головними підбурювачами подій на Майдані була опозиція і їх свита – їх піарники, їх розробники усіх цих інсинуацій. Інакше як пояснити те, що в той час, коли ніщо не віщувало ескалації конфлікту, а про нього вже щосили кричали наші опоненти? Виникає питання, як таке може бути?» - поцікавилася парламентарій.

За її словами, лідери опозиції приїхали на Майдан, коли все було спокійно, і поїхали рівно тоді, коли почалася бійка між «Беркутом» та майданщиками.

«Це дає нам підстави звернутися до правоохоронних органів із вимогою серйозно вивчити, яку саме роль виконували лідери опозиції в цій ситуації, і які у них були підстави кричати про події, яких ще не було, і, цілком можливо, вони й не сталися б, якби не заяви опозиціонерів. Чому, можливо знаючи про провокації, опозиціонери не повідомили про них правоохоронним органам, які змогли б запобігти зіткненню?» - резюмувала політик.