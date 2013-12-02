Янукович: Навіщо було Київраду захоплювати, прикриваючись дітьми

Влада й опозиція мають об’єднатися для з’ясування всіх обставин подій останніх днів, пов’язаних з проведенням масових акцій.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Безумовно, всіх, хто робив провокації…, їх треба всіх виявити, хто це був. І тут вже справа і влади, і опозиції - об’єднатись для того, щоб знайти правильне рішення», - сказав Президент.

Глава держави також висловив обурення у зв’язку із захопленням адміністративних будівель у столиці.

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«Навіщо це було робити - Київську адміністрацію захоплювати, прикриватись дітьми», - заявив Янукович.

«Мені це дуже не подобається. Я проти цього - щоб ми використовували дітей, використовували такі засоби», - додав він.

Повідомляється, що Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Лідії Таран («Студія 1+1»), Олені Фроляк (телеканал ICTV), Анастасії Даугулє (телеканал «Інтер») та Євгену Міхіну (телеканал «Україна»).

Нагадаємо, після відмови уряду Миколи Азарова від євроасоціації 21 листопада по всій Україні розпочалися масові акції протесту громадян. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні поновилися і посилилися. У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона людей.

Акції протесту тривають.