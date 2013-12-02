Сесію Донецької облради не стали закривати "для оперативного реагування"

Сьогоднішня позачергова 26-а сесія Донецької обласної ради залишилася відкритою «для мобільного реагування» на події в країні, повідомив сьогодні на прес-конференції голова облради Андрій Федорук.

Він нагадав, що на позачерговій сесії депутати обговорили нинішню складну ситуацію в Україні, події, що відбуваються, в Києві. Депутати висловили підтримку Президентові України Віктору Януковичу і зажадали від уряду «зберегти територіальну цілісність України, не допустити її розколу, утримати конституційний лад у країні».

А для того, щоб швидко реагувати на якісь зміни в непростій для країни ситуації, депутатами і було ухвалене рішення не закривати сесію.

«На сьогодні ситуація в країні розжарена. Тому, які провокаційні дії можуть бути, ми передбачити не можемо. Але, ще раз ми говоримо, що ми за законне вирішення питань, які стоять на порядку денному, це перше, - пояснив голова облради, - І друге – незакриття сесії Донецької обласної ради означає те, що ми постійно стежитимемо за ситуацією, яка сьогодні в Києві, яка відбувається в країні. І для мобільного реагування на ті зауваження, або ті вчинки, або ті події, які відбуватимуться в країні».

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Федорук запевнив, що «після того, як ситуація піде на спад, ми закриємо сесію обласної ради і перейдемо до нормального режиму роботи».

Але поки що, за словами глави Донецької облради, засідання депутатів можливі у будь-який момент залежно від ситуації.