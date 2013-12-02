МВС спростувало заяву Азарова про звільнення винуватця розгону Євромайдану

У МВС спростовують заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова щодо звільнення з посади начальника столичної міліції Валерія Коряка через побиття “Беркутом” мітингувальників на Майдані Незалежності 30 листопада.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

“Станом на зараз перевірка ще не закінчена. Напевно, ближче до кінця вечора вже будуть якісь матеріали, і завтра можна буде про щось казати”, - сказав Ратушняк.

При цьому заступник міністра нагадав, що вчора в МВС було прийнято рішення про тимчасове відсторонення Коряка від виконання службових обов'язків до отримання висновків службового розслідування щодо інциденту на Майдані Незалежності.

Відповідаючи на запитання, чи закінчено службове розслідування щодо дій бійців “Беркуту” проти мирних громадян, Ратушняк зазначив, що будь-яких документів з цього приводу він ще не бачив, але запевнив, що також завтра вони повинні з'явитися і будуть оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, після жорстокого побиття «Беркутом» учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада начальник столичної міліції Коряк заявив про відставку, але його тимчасово усунули від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції під час розгону Євромайдану.

На час усунення Коряка від виконання обов'язків начальника київської міліції виконувачем обов'язків керівника столичної міліції призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.

Сьогодні, 2 грудня, Азаров під час зустрічі з послами заявив, що начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві Коряка звільнено.

"Після подій п'ятниці начальника ГУ МВС Києва звільнено, а з рештою всіх співробітників проведено роз'яснювальну роботу", - сказав прем'єр.