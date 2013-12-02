Київський Євромайдан підтримали у Тбілісі

Як передає агентство «Новости -Грузия», акція була організована за допомогою мережі Facebook. У ній взяли участь представники грузинських неурядових організацій, громадяни України, які мешкають і працюють в Грузії, та члени делегації польського парламенту, які прибули до Тбілісі з робочою поїздкою на зустріч в рамках ГУАМ.

«Ми вирішили прийти сюди, де теж йде боротьба за Україну, де ви підтримуєте Україну і вибір українського народу. Ви грузини, і ми разом з вами підтримуємо Україну та її шлях до Євросоюзу», - заявила Малгожата Гошієвска, учасниця акції, депутат парламенту Польщі.

«Ми підтримуємо український народ, який переживає дуже болісно ті моменти, які ми сьогодні бачимо. У Грузії та України одна доля,і ми підтримуємо українців. Ми повинні бути єдині, ми повинні бути разом. Ми за Україну!», - заявив учасник акції, представник молодіжного об`єднання «Лазаря» Джоні Кварацхелія.

«Я висловлюю солідарність в першу чергу українському народу. Я стою тут тому, що там, на Майдані, стоять мої друзі, українці. Я підтримую їх разом з моїми співгромадянами . Бачите, скільки людей тут зібралося ... Ми висловлюємо підтримку нашим українським друзям», - заявив гендиректор інформагентства GHN Гоча Мірцхулава.

За словами учасників акції, вони шоковані тими подіями ,що відбуваються в Києві, особливо коли спецназ застосував силу проти мітингувальників.

Як заявили присутні, вони готові продовжити проведення своїх акцій в Тбілісі на підтримку українського народу.

«Ми хочемо, щоб Україна була з Європою», - заявляли учасники акції в столиці Грузії.