Рибак запевняє, що сторонніх людей у Раді немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту після відповідної заяви лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка.

Зокрема, спікер перервав засідання і почав з'ясовувати ситуацію. Згодом Рибак заявив: “Не піддавайтеся на провокацію. У залі Верховної Ради нікого немає”.

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При цьому він додав: “А там давайте розбиратися будемо”.

Рибак підкреслив, що “я ніяких команд не давав і не дам ніколи, запам'ятайте це”.

Як повідомляв УНІАН, Яценюк заявив, що «регіонали» завели у Верховну Раду 200 молодиків, які вчинятимуть провокації, і вони знаходяться біля сесійної зали.

“Щойно фракція ПР завела вже до Верховної Ради України 200 “тітушок”, - підкреслив Яценюк.

Звертаючись до Рибака, Яценюк закликав: “Дайте команду цих бандитів, яких ви наймаєте на мітинги, вивести з Верховної Ради, а то сюди зайде народ України”.