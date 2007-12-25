У НУ-НС вважають Януковича “видатним діячем”

Член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Ключковський вважає, що реанімація ідеї децентралізації влади представниками ПР має чисто політичний підтекст. Про це він сказав у коментарі Офіційному сайту Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”.

“Я дуже люблю, коли видатний діяч кількома словами описує зміст змін до Конституції. Потрібно щонайменше запропонувати суспільству текст запропонованих змін. Один раз ми вже змінили Основний закон, повіривши на слово, а тоді виявилося, що текст абсолютно не допрацьований, недосконалий і створює серйозні проблеми”, - зауважив він.

“Що стосується реанімації ідеї децентралізації, яка за своєю суттю є здоровою ідеєю, думаю, що на цей раз вона має чисто політичний підтекст, пов’язаний з тими з’їздами, які знову плануються в Сєвєродонецьку”, - наголосив Ключковський, уточнивши, що має на увазі реанімацію “регіоналами” у такий спосіб ідеї федералізму.

“Зараз іде політична гра і політична спекуляція навколо ідей, які можуть бути дуже по-різному реалізовані”, - підкреслив народний депутат.

Як відомо, Віктор Янукович заявляє, що його партія готова внести в парламент уже підготовлений проект змін до Конституції, який передбачає децентралізацію влади.