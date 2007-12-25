У БЮТ призначення Богатирьової 1 квітня сприйняли би як жарт

Представники коаліції демократичних сил завірили Комерсант-Україна, що ім`я нового секретаря РНБО дізналися з повідомлень ЗМІ. При цьому новина, як правило, викликала у більшості з них шокову реакцію. "Якби сьогодні було 1 квітня, я би сприйняв це як жарт", - признався народний депутат Володимир Полохало (БЮТ). "Як мінімум ми здивовані. Ніколи в цивілізованому світі опозиції – політичному супротивникові – не віддавали таку ключову посаду, як посаду секретаря РНБО. Хотілося б із цього приводу почути офіційні коментарі з Банковою", - сказав представник фракції НУНС, народний депутат Тарас Стецьків.

Нагадаємо, що вчора президент Віктор Ющенко своїм указом призначив заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Раїсу Богатирьову секретарем Ради національної безпеки і оборони. Це призначення стало несподіваним як для пропрезидентських сил, так і для опозиції. Експерти, опитані виданням, упевнені, що цим призначенням президент намагається розколоти Партію регіонів. Вже увечері лідер партії Віктор Янукович заявив, що пані Богатирьова не давала своєї згоди ставати секретарем РНБО.