Кучма вважає помилкою української влади брак діалогу з людьми

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю для польського видання Dziennik Gazeta Prawna.

"Помилка влади полягає у тому, що вони не говорять з народом. Треба організувати круглий стіл та дослівно на пальцях показати людям, що насправді відбувається. В іншому випадку криза буде лише поглиблюватися", - сказав він.

На тему: Кравчук, Кучма та Ющенко висловили солідарність з акціями протесту в Україні

Кучма зазначив, що українська економіка дуже залежить від російської, нагадавши, що це наслідок реалізованої ще в Радянському союзі політики, коли підприємства на "периферії імперії мусіли максимально залежати від центру".

"Підприємства, які продають свою продукцію до Росії, працевлаштовують 400 тисяч українців. Ті люди мають сім'ї. Це означає, що побут 1,5 мільйонів людей залежить від настрою Москви", - сказав він.

"Якщо Росія після підписання Україною договору про вільну торгівлю з Європейським Союзом (DCFTA) (який є частиною Угоди про асоціацію - УНІАН) зреалізує свої економічні погрози, то це загрожує ще більшим вибухом. Лише цього разу на захист не ідеї, а хліба", - сказав Кучма.

Екс-глава Української держави також назвав вимушеним призупинення європейської інтеграції України чинною українською владою в умовах тиску Російської федерації та суворих умовах надання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

"Українці насправді не зможуть платити удвічі вищі рахунки за газ. Втілення умов МВФ загрожує вибухом. Чи такої України хоче Європа?", - сказав Кучма.