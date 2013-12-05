Міліція дала мітингувальникам 5 днів, щоб розблокувати Кабмін
У мітингуючих є 5 днів, аби розблокувати будинок уряду. Про це заявив журналістам в. о. начальника ГУ МВС в м. Києві Валерій Мазан, посилаючись на рішення суду.
Як передає кореспондент УНІАН, Мазан зазначив, що по закінченні даного терміну міліція буде вживати заходи щодо блокування будівлі. При цьому він не уточнив, про які саме заходи йдеться.
Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади. 1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.
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Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів.
4 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що влада не має претензій до людей з числа учасників акції протесту, що перебувають в будівлі КМДА. З 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного спротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.
4 грудня Федерація профспілок України заявила, що працює у штатному режимі та надає допомогу учасникам антиурядової акції.