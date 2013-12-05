Азаров готовий сісти з опозицією за стіл переговорів тільки після розблокування Кабміну

Про це він заявив під час зустрічі з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд в рамках 20-го засідання Ради Міністрів ОБСЄ в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації Секретаріату КМУ.

«Ми готові узгодити порядок денний, сприйняти його і виконувати. Ми готові створити переговорну групу для нормалізації ситуації в столиці, але виключно після того, як буде розблокована робота уряду», - сказав Азаров.

Прем’єр також підкреслив, що блокування органів державної влади – це зовсім не мирна акція. Він навів приклад, що вчора Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда через таке блокування не пускали до Будинку уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 2 грудня всі входи до будівлі Кабінету міністрів на вул. Грушевського, 12, заблоковані учасниками акції, які вимагають відставки уряду.

Співробітники секретаріату Кабміну, а також міністерств, що розташовані у будівлі (Мінфін та Мінекономрозвитку) 2 грудня працювали у режимі віддаленого доступу - з дому. З 4 грудня було забезпечено прохід частини працівників до будинку уряду для роботи. Решта продовжують працювати з дому або у інших приміщеннях міністерств.