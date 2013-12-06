Міліція затримала провокаторів, які облили Власенка зеленкою в Харківському суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам заступник начальника ГУМВС у Харківській області Микола Голуб.

За його словами, нападників затримали працівники спецпідрозділу "Грифон" у приміщенні суду. Зараз вони перебувають у службовому приміщенні цього спецпідрозділу. Матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку Червонозаводського райвідділу міліції Харкова.

Голуб зазначив, що слідчо-оперативна група провела огляд місця нападу. Зараз з’ясовуються обставини події та особи затриманих громадян. Проводиться подальша перевірка. За його словами, будуть перевірені обставини, яким чином нападники пронесли на територію суду речовину, якою облили Власенка.

Заступника начальника управління повідомив, що матеріали найближчим часом будуть направлені в Червонозаводський районний суд Харкова для ухвалення процесуального рішення.

Голуб зазначив, що нападники зайшли в приміщення суду за документами, однак, не зміг відповісти на запитання журналістів, чому тоді досі не встановлені особи затриманих.

Він також сказав: "Ми маємо місце з оперативним реагуванням співробітників "Грифону" на ту протиправну дію, яка мала місце перед початком судового засідання".

Водночас, журналісти, які стали свідками нападу, стверджують, що чоловіків затримали охоронці захисника, а працівники "Грифону" не підходили до місця нападу кілька хвилин і не реагували на заклики затримати нападників.

Голуб на брифінгу поінформував, що за фактами попередніх нападів на захисника Тимошенко у Харкові, винні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 грудня, перед засіданням Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ, захисника екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка невідомі облили зеленкою. Інцидент стався на сходах в приміщенні Апеляційного суду Харківської області, в якому Київський райсуд мав розглядати справу.

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Власенка до цього вже двічі обливали зеленкою у Харкові.

Так, 12 квітня 2013 року кілька невідомих молодих чоловіків кинули в його бік пакети із зеленкою, коли він сідав у автомобіль після засідання Київського райсуду у справі ЄЕСУ. Тоді на нього зеленка не потрапила, майже вся рідина була вилита на автомобіль. За словами Власенка, працівники міліції, які перебували поруч, не здійснили ніяких спроб, щоб затримати нападників.

У липні 2012 року Власенка облила зеленкою дівчина біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Тоді прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).