Відмовитися від угоди про Асоціацію Кабмін вирішив одноголосно

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У документі уточнюється, що відповідне розпорядження підтримали всі 16 членів Кабміну, які були присутні на засіданні 21 листопада.

У заяві уточнюється, що на сьогодні до посадового складу Кабінету міністрів входять прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, 18 міністрів України та міністр Кабінету міністрів України, посада якого є вакантною.

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» визначено, що Кабінет міністрів є колегіальним органом, який приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях.

Згідно із статтею 46 зазначеного Закону, засідання уряду вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше ніж половина посадового складу Кабінету міністрів.

У засіданні уряду 21 листопада 2013 р. взяли участь 16 членів уряду (67% від посадового складу), з них: прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр України, три віце-прем’єр-міністри України та 11 міністрів України, що підтверджується, зокрема, фотоматеріалами, розміщеними на Урядовому порталі.

Решта 7 міністрів перебували у відрядженнях, у зв’язку з чим у засіданні з правом дорадчого голосу брали участь їх заступники.

Згідно з Регламентом Кабінету міністрів, рішення Кабміну приймаються шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету міністрів.

Зазначене розпорядження Кабінету міністрів за результатами обговорення учасниками засідання уряду було прийнято одноголосно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада прийняв рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду попередньо планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

З 21 листопада в Україні почалися акції протесту проти рішення уряду припинити підготовку до підписання Угоди з ЄС.