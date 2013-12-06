Кокс і Кваснєвський розповіли, за якої умови готові знову приїхати в Україну

Керівники Моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський готові знову приїхати в Україну на “принципах невтручання”.

Про це Кокс заявив в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

“Ми самі з президентом Квасневським напросились на цю місію. Повторюсь, але нас запросив Президент (Європарламенту Мартін) Шульц і прем’єр Азаров. Нашу місію подовжували чотири чи п’ять разів, і кожного разу за подовження мандату місії керівництво Європарламенту голосувало одностайно. Причому, завжди - за підтримки українського уряду й опозиції, а також пані Тимошенко. Ефективність місії якраз полягала в тому, що ми були відкриті усім, але нікому не належали. По-друге, ми були в Україні задля допомоги, але розуміли, що є певні межі, які ми не можемо перейти. Ми не мали права на втручання”, - сказав він.

Кокс також зазначив, що коли бачить, як їхню місію оцінюють в Росії, що «Кокс і Квасневський є наглядачами Європи», то це звучить образливо.

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“За 27 наших поїздок ми ні разу ні на кого не “загавкали” і нікого не “вкусили”. Натомість, російська сторона “кусала” Україну за її бажання мати право вибору. Ми ж їздили в Україну з почуттям поваги до її суверенітету. А чи повернемось ми в Україну? Це питання вже обговорювалось з Президентом Шульцем і, в принципі, ми готові їхати знову. Нині Президент Шульц матиме діалог з українською владою, бо опозиція вже сказала, що вони хочуть подовження нашої місії. Якщо ми погодимось, і буде вирішено, чого має досягнути наша місія далі, і якщо з цим погодяться усі сторони – ми готові. Але знову ж наголошую – на принципах невтручання”, - наголосив він.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського із спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка.

Місія Європарламенту діє з червня 2012 року.

У квітні Європарламент продовжив роботу місії до середини листопада 2013 року. Пізніше – до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Пета Кокса агентству УНІАН