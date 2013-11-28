Кокс та Квасневський готові продовжити місію в Україні, якщо їх підтримає Європа

Колишній президент Європарламенту Патрік Кокс заявляє про готовність продовжити місію в Україні, якщо відповідне рішення буде прийнято Європарламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Вільнюсі.

«Ми готові, в принципі, але це не наше рішення», - сказав він. При цьому він наголосив, що вони з Олександром Квасневським обидва готові, але все залежатиме від обставин.

«Це все буде (залежати від) рішення Європарламенту, і все залежатиме від обставин. Цього тижня вони одні, наступного тижня - можуть бути інші».

Питання, чи підпише Україна Угоду з ЄС, Кокс переадресував Президентові України Віктору Януковичу.

За словами Кокса, ЄС зробив все можливе для підписання Угоди про асоціацію. Але Україна прийняла інше рішення, і ЄС поважає вибір суверенної держави.

«Сьогодні існує три варіанти – «ні», «можливо» і «так». Здається, відповідь (України — УНІАН) зараз «можливо». І ми це поважаємо», - сказав Кокс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 листопада, у Вільнюсі українська опозиція звернулася до Європарламенту з проханням продовжити місію Пета Кокса і Олександра Квасневського.

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Як повідомив журналістів лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, “ми звернулися до Європейського парламенту продовжити місію Кокса-Квасневського. Ця місія мала на меті зближувати Україну з Європейським Союзом, ця місія мала на меті звільнити Юлію Тимошенко, ця місія мала на меті зробити все для того, щоб Україна підписала угоду”.

Яценюк висловив сподівання, що Європарламент прийме відповідне рішення, і далі продовжиться боротьба за те, щоб Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як сказав Яценюк, заяви, які сьогодні прозвучали від посадовців Євросоюзу, дають упевненість, що місія буде продовжена.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського із спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка.

Місія Європарламенту діє з червня 2012 року.

У квітні Європарламент продовжив роботу місії до середини листопада 2013 року. Пізніше – до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі.