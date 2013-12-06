Візьми участь у розробці плану дій для країни. Проголосуй!
21:15, 06 грудня 2013Політика
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11 грудня Телевізійна служба новин та інформаційне агентство УНІАН організовують круглий стіл «План дій для країни».
Зробіть свій вибір!
Ми запрошуємо найшанованіших людей нашої держави для участі у круглому столі щодо пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалась в державі. В цьому списку немає політиків – але є представники церкви, місцевих громад, визначні лікарі, науковці, письменники, спортсмени тощо – саме ті люди, якими може пишатися наша країна.
Ми віримо в те, що саме в такому діалозі наше суспільство отримає план дій, який не зможуть проігнорувати наші політики. Оберіть із запропонованого списку 15 особистостей, яких Ви б хотіли бачити учасниками цієї дискусії.
Візьміть участь у розробці плану дій для країни. Голосуйте сердцем, дійте - розумом http://tsn.ua/future-of-the-country
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