Візьми участь у розробці плану дій для країни. Проголосуй!

Ми запрошуємо найшанованіших людей нашої держави для участі у круглому столі щодо пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалась в державі. В цьому списку немає політиків – але є представники церкви, місцевих громад, визначні лікарі, науковці, письменники, спортсмени тощо – саме ті люди, якими може пишатися наша країна.

Ми віримо в те, що саме в такому діалозі наше суспільство отримає план дій, який не зможуть проігнорувати наші політики. Оберіть із запропонованого списку 15 особистостей, яких Ви б хотіли бачити учасниками цієї дискусії.

Візьміть участь у розробці плану дій для країни. Голосуйте сердцем, дійте - розумом http://tsn.ua/future-of-the-country