Володимир Кличко і Панеттьєрі виступили на Євромайдані (фото, відео)
23:10, 06 грудня 2013Політика
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Володимир Кличко зі своєю подругою –американською акторкою Хейден Панеттьєр виступили на Євромайдані.
Панеттьєрі на Майдані висловила підтримку українському народу Фото zp.kp.ua
Як повідомляє кореспондент УНІАН, Панеттьєр висловила підтримку українському народові у його боротьбі за свої права та за європейський вибір України.
Хайден привіталася з євромайданівцями українською мовою: "Добрий вечір, друзі!". А потім, вже говорила англійською, а Кличко-молодший перекладав її виступ.
Він також зазначив, що вона звернулася до нього зі словами: «Володя, я хочу приїхати Україну, хочу підтримати. Я залишаю свої справи і хочу, щоб українці бачили, що світ спостерігає за вами».
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