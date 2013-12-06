Володимир Кличко і Панеттьєрі виступили на Євромайдані (фото, відео)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Панеттьєр висловила підтримку українському народові у його боротьбі за свої права та за європейський вибір України.

Хайден привіталася з євромайданівцями українською мовою: "Добрий вечір, друзі!". А потім, вже говорила англійською, а Кличко-молодший перекладав її виступ.

Він також зазначив, що вона звернулася до нього зі словами: «Володя, я хочу приїхати Україну, хочу підтримати. Я залишаю свої справи і хочу, щоб українці бачили, що світ спостерігає за вами».