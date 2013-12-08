У Сумах на площі Незалежності встановлено наметове містечко протестного руху
07:12, 08 грудня 2013Політика
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У Сумах штаб протестного руху перемістився зі скверу біля пам’ятника Тарасу Шевченку на площу Незалежності, де встановлено намети опозиційних партій.
Як передає кореспондент УНІАН, аби не було проблем із правоохоронцями, наметам надано статус приймалень народних депутатів від опозиції.
За інформацією обласного штабу національного спротиву, наметове містечко працюватиме цілодобово: люди можуть на місці надати фінансову і матеріальну допомогу Євромайдану, підписатися за відставку Януковича та Азарова, записатися на поїздку до Києва.
Як повідомляв УНІАН, У Сумах на площі Незалежності у суботу, 7 грудня, відбувся мітинг протесту, на який, незважаючи на сніг і мороз, у центрі міста зібралися близько 700 людей, які висловили підтримку київському Майдану скандуванням «Суми з вами!».
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