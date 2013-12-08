Попов назвав «вандалізмом» знесення пам’ятника Леніну в Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, рішення про знесення

будь-якого пам’ятника на території Києва може ухвалювати лише територіальна громада або уповноважена нею Київрада.

«Демонструючи прихильність до європейських демократичних цінностей, неприпустимо демонструвати правовий нігілізм. Те, що відбулося на Бессарабській площі - ні що інше, як вандалізм. І він немає нічого спільного з демократією», – вважає Попов.

Він також закликав учасників масових акцій з повагою ставитися до майна територіальної громади міста: не ламати вуличні та паркові меблі й споруди, не псувати об’єкти благоустрою.

Міліція кваліфікувала повалення пам”ятника Леніну як масові заворушення.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня група молодиків у масках знищила пам’ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка. Пам’ятник був встановлений у 1946 і охоронявся державою.

Тим часом опозиція заявила, що не ухвалювала жодного рішення щодо пам’ятника вождю світового пролетаріату.

«Жодного рішення щодо пам’ятника Леніна не ухвалювалося у Штабі національного спротиву. Це питання взагалі не обговорювалося», - наголосив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвав «безглуздим самогубством» повалення пам`ятника Леніну у Києві.

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у коментарі журналістам зазначив: “Я думаю, що Ленін впав від заздрощів. Знаєте чому? Він зробив одну революцію, а Янукович дві”.