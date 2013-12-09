За знесення пам'ятника Леніну ще нікого не затримали

У Шевченківському райуправлінні ГУ МВС у Києві заявляють, що міліція не затримувала активістів за знесення пам'ятника Леніну. «У нас немає затриманих», - заявила помічник начальника райуправління Наталія Калиновська.

Пошкоджений пам'ятник знаходиться на території Шевченківського району, повідомляє "Сегодня".

Нагадаємо, ввечері 8 грудня активісти знесли пам'ятник Леніну. Коли монумент впав, люди почали бити його молотками і кувалдами, а шматки, що відлетіли, забирали собі на пам'ять. Міліція почала розслідування за організацію масових заворушень.