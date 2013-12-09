Прес-конференція депутата Європарламенту від Польщі Павла Коваля

Сьогодні, 9 грудня (понеділок) 2013 року в 19:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес -конференція депутата Європарламенту від Польщі, глави делегації Європейського парламенту в Комітеті парламентської співпраці Україна - ЄС Павла Коваля.

Павло Роберт Коваль - польський політик, доктор політичних наук, історик, публіцист колишній заступник міністра закордонних справ Польщі, в 2005-2009 рр. депутат Сейму V i VI скликання, з 2009 р. депутат Європарламенту.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)