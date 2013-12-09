Кількатисячна колона мітингувальників вирушила з Майдану до АП
17:01, 09 грудня 2013Політика
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Колона мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності по вулиці Інститутській через вулицю Шовковичну на вулицю Лютеранську до Адміністрації Президента.
Як передає кореспондент УНІАН, у колоні кілька тисяч осіб.
Як повідомляв УНІАН, щойно лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що міліція відтісняє мітингувальників з блок-постів на Грушевського, Лютеранській та Банковій.
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