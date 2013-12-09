Кількатисячна колона мітингувальників вирушила з Майдану до АП

Як передає кореспондент УНІАН, у колоні кілька тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, щойно лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що міліція відтісняє мітингувальників з блок-постів на Грушевського, Лютеранській та Банковій.