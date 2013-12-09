Активіст Майдану закликав пройтися до Кріпосного провулку колонами по 50-100 людей

Як передає кореспондент УНІАН, він закликав провести таку “розігрівальну ходу” до Будинку офіцерів, щоб там, зокрема, поспілкуватися з народними депутатами та допомогти іншим активістам, які працюють у наметах.

На тему: Міліція оточила намети на Інститутській і перекрила вулицю Грушевського

Як повідомляв УНІАН, у Кріпосному провулку півтисячі працівників “Беркуту” оточили наметовий табір мітингувальників.