Заступник держсекретаря США роздає їжу на Майдані (фото)
11:18, 11 грудня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що наразі на Майдані Незалежності в Києві перебуває заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Нуланд вирушила на Євромайдан
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав зі сцени на Майдані Незалежності.
“Зараз на Майдані роздає хліб і носить таці з їжею заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд”, - сказав Яценюк і попросив привітати її.
Як повідомляв УНІАН, прибула заступник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва 10 грудня.
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