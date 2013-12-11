Заступник держсекретаря США роздає їжу на Майдані (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав зі сцени на Майдані Незалежності.

“Зараз на Майдані роздає хліб і носить таці з їжею заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд”, - сказав Яценюк і попросив привітати її.

Як повідомляв УНІАН, прибула заступник держсекретаря США Нуланд прибула до Києва 10 грудня.

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