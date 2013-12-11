Янукович має якнайшвидше підписати Угоду з ЄС - Ештон

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, Ештон зазначила, що Янукович її запевнив, що має намір підписати Угоду про асоціацію. «Президент запевнив мене, що він має намір підписати Угоду про асоціацію», - сказала Ештон.

Вона вважає, що цю угоду необхідно підписати якнайшвидше.

За її словами, Президент України також запевнив її, що хоче бачити глибшими відносини між Україною та Європейським Союзом.

«Я вважаю, що Президент повинен підписати Угоду про асоціацію якнайшвидше, тому що це в інтересах України», - додала Ештон.

Вона також зазначила, що ЄС хоче бачити конкретні дії Президента України, які підтверджуватимуть те, що він заявляє.

Проте в першу чергу, як підкреслила Ештон, Янукович повинен звільнити заарештованих учасників Майдану й почати діалог із представниками громадянського суспільства та лідерами опозиції.

«Перш за все він (Янукович - УНІАН) повинен звільнити людей, які були заарештовані. По-друге, Янукович повинен почати діалог із представниками громадянського суспільства... а також лідерами опозиції», - сказала Ештон.

При цьому вона зазначила, що під час цього діалогу Янукович повинен чітко викласти свою позицію про підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Ештон також засудила розгін демонстрантів сьогодні вночі в Києві.

«Я думаю, що люди цієї прекрасної країни заслуговують кращого майбутнього», - додала Ештон.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зацікавлений Янукович у залученні ЄС як посередника у врегулюванні політичної ситуації в країні, Ештон відповіла: «Я думаю, що він зацікавлений у тому, що ми можемо запропонувати».

За її словами, ЄС не втручатиметься в те, як іде діалог, але готовий надати свою допомогу.

Вона також привітала ініціативу Парламентської Асамблеї Ради Європи про створення групи експертів для допомоги у вирішенні політичної кризи в Україні.