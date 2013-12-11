Янукович запевнив Ештон у своїх мирних намірах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови держави.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, Янукович та Ештон обговорили питання двосторонньої співпраці, внутрішньополітичну ситуацію у країні.

«Під час розмови Президент ще раз підтвердив вірність шляху євроінтеграції України і мирним засобам врегулювання ситуації у країні», - поінформували в прес-службі.

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Сторони підкреслили важливість проведення загальнонаціонального круглого столу, який має стати важливим кроком у налагодженні порозуміння в суспільстві, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали силою витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі КМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, колони бійців відвели до «урядового кварталу».

Представники міжнародної спільноти засудили сьогоднішню спробу розгону Євромайдану.

Ештон сьогодні висловила думку, що після нічних подій у Києві розпочати політичний діалог в Україні буде складніше.