ЄС і США відкрито заговорили про санкції щодо української влади

Європарламент прийняв рішення про направлення термінової делегації ЄП до Києва. Про це повідомила німецький депутат, голова фракції "зелених" Ребека Хармс, пише DW.DE.

"Присутність у Києві представників ЄС надзвичайно важлива, щоб уникнути насильства в подальшому", - завила вона й наголосила, що їхати в Україну "треба якнайшвидше, можливо, вже цими вихідними".

Як зауважив голова європейської делегації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Павел Коваль, остаточне рішення про направлення місії до Києва прийматиметься найближчим часом на Конференції президентів.

Виступивши під час засідання, британський депутат Чарльз Тенок наголосив, що суть конфлікту, який триває зараз в Україні, полягає не лише в економічних та енергетичних проблемах, а передусім в особистому для президента Віктора Януковича "пріоритеті переобратися на президентських виборах у 2015 році". "Він розуміє, що його можливості вичерпуються, час іде, тому він звернувся по допомогу до Путіна", - сказав політик.

Як розповів Чарльз Теннок, в його особистій розмові з єврокомісаром Штефаном Фюле вони обговорювали питання введення санкцій проти окремих представників української влади.

За його словами, єврокомісар погодився з тим, що у разі, якщо уряд Азарова продовжуватиме агресивну політику щодо мирних демонстрантів, то "ЄС може застосувати санкції, подібні до тих, які введені проти представників режиму Лукашенка".

Також у Вашингтоні розглядають введення санкцій як один з інструментів впливу на офіційний Київ.

"Ми маємо у нашому розпорядженні всі політичні методи, включно із санкціями, хоча, безперечно, цей крок повинен бути старанно виваженим", - заявила спікер Держдепартаменту США Джен Псакі, повідомляє у середу, 11 грудня інформаційне агентство Reuters.

Псакі проте відмовилася уточнити введення якого роду санкцій проти керівництва України розглядають США.