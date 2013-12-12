Уряд Німеччини назвав вимогу про 20 млрд євро кредиту маневром з відволікання уваги

Уряд ФРН засудив насильство в Україні та закликав Президента Віктора Януковича до діалогу з демонстрантами.

Вимогу Києва про 20 млрд євро кредиту як передумову для угоди з Євросоюзом в уряді Німеччини назвали маневром з відволікання уваги від актуальної ситуації, повідомляє «Німецька хвиля».

«Цією вимогою, як видається, український уряд хоче відволікти увагу від своєї відповідальності за актуальну та політичну ситуацію», - цитує слова віце-речника німецького уряду Георга Штрайтера Reuters.

Водночас Штрайтер знову наголосив, що двері для Угоди про асоціацію з ЄС залишаються для України відчиненими. Пов'язані з цим реформи та зростання торгівлі "допомогли б Україні у довгостроковій перспективі", додав він.

Штрайтер згадав також про реформи, провести які вже давно вимагає від України МВФ і які є передумовою для надання їй кредиту. Це, за словами Штрайтера, уможливило б і макрофінансову допомогу Україні з боку ЄС обсягом 610 млн євро.

Також німецький уряд засудив насильство проти учасників масових протестів в Україні, передає агентство DPA. "Ми з великим занепокоєнням дивимося на дії українських правоохоронців проти демонстрантів на Майдані. Ми наполегливо закликаємо утриматися від застосування сили і поважати право на мирні зібрання", - заявив Штрайтер. Уряд в Україні, наголосив він, повинен піти на переговори. "Для мирного виходу з теперішньої ситуації, - продовжив він, - потрібен особливо серйозний діалог українського керівництва з демонстрантами, а також українським громадянським суспільством і опозицією".

Коментуючи масові акції протесту в Україні, Штрайтер зауважив, що Янукович мусить відповідально ставитися до бажання багатьох громадян.

Як передає агентство AFP, німецький уряд підтримує місію верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрин Ештон.

Прем'єр-міністр Микола Азаров 11 грудня заявив, що в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна потребує від Євросоюзу фінансової допомоги обсягом 20 млрд євро. Німецькі ЗМІ звертають увагу на те, що таке зверненя до Брюсселя з боку офіційного Києва пролунало після того, як вночі у центрі Києва спецпідрозділи міліції вчинили спробу силового розгону Євромайдану.