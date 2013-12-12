Путін: Росія не претендує на світову або регіональну гегемонію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав, оголошуючи щорічне послання Федеральним зборам Росії.

«Ми завжди пишалися своєю країною. Але ми не претендуємо на звання якоїсь наддержави, яке розуміють як претензії на світову або регіональну гегемонію, не зазіхаємо ні на чиї інтереси, нікому не нав'язуємо своє покровительство, нікого не намагаємося вчити жити», - заявив Путін.

При цьому він запевнив, що Росія прагнутиме стати лідером, захищаючи міжнародне право, добиваючись поваги до національного суверенітету, самостійності і самобутності народів.

«Це абсолютно об'єктивно і пояснимо для такої держави, як Росія, з її великою історією і культурою, з багатовіковим досвідом не так званої толерантності, безстатевої і неуспішної, а саме спільного, органічного життя різних народів у рамках однієї єдиної держави», - вважає він.

На думку Путіна, сьогодні в багатьох країнах переглядаються норми моралі і моральності, стираються національні традиції і відмінності націй і культур, «від суспільства тепер вимагають не тільки здорового визнання права кожного на свободу совісті, політичних поглядів і приватного життя, а й обов'язкового визнання рівноцінності, хоч як це здасться дивним, добра і зла, протилежних за змістом понять. Таке руйнування традиційних цінностей «зверху» не тільки призводить до негативних наслідків для суспільства, а й в корені антидемократичне, оскільки втілюється в життя виходячи з абстрактних ідей, всупереч волі народної більшості, яка не приймає змін, що відбуваються, і пропонованої ревізії».

«Ми знаємо, що в світі все більше людей, що підтримують нашу позицію щодо захисту традиційних цінностей, які тисячоліттями становили духовну, етичну основу цивілізації, кожного народу: цінностей традиційної сім'ї, справжнього людського життя, у тому числі й життя релігійного, життя не тільки матеріальною, а й духовною, цінностей гуманізму і різноманітності світу», - переконаний Президент РФ.

При цьому, за словами Путіна, останніми роками «спроби нав'язати іншим країнам нібито прогресивнішу модель розвитку на ділі оберталися регресом, варварством, великою кров'ю. Так було в цілій низці країн Близького Сходу, Північної Африки. Така драматична ситуація складалася і навколо Сирії».