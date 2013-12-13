Азаров розповів, навіщо Янукович в грудні поїде до Москви

За підсумками засідання міждержавної українсько-російської комісії, яке 17 грудня в Москві проведуть Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін, очікується підписання документів, які мають зняти практично всі суперечності у взаємній торгівлі двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у п'ятницю в ході зустрічі з представниками підприємств, що працюють у сільськогосподарській сфері, а також у сфері машинобудування.

«У вівторок намічається поїздка нашого Президента до Москви для того, щоб вже на рівні президентів оформити підписання цілого ряду угод, що знімають всі або, принаймні, переважну більшість, суперечностей (у взаємній торгівлі)», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що йдеться як про митне оформлення, так і про стандартизацію. Також Азаров наголосив, що планується підписати документи про розвиток двосторонньої співпраці в деяких галузях.

«Президенти домовлятимуться про співробітництво в суднобудуванні, авіабудуванні, енергетичному машинобудуванні, транспортному машинобудуванні. І багато інших великих програм», - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що уряд вже розглянув пакет угод, які планується підписати 17 грудня.

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Азаров наголосив, що уряд усвідомлює важливість ринку Російської Федерації для промислових підприємств України і робить все можливе для збереження цього ринку на колишньому рівні.

«Ми усвідомлюємо важливість ринку Російської Федерації для відновлення економіки. Щоб уникнути краху економіки... ми повинні відновити в колишньому обсязі наш торговельно-економічний товарооборот з Російською Федерацією. Будьте упевнені, що ми все зробимо для того, щоб цього добитися», - сказав Азаров.

Як повідомляв раніше УНІАН, в ході шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Росії Володимира Путіна планується підписати не менш як 13 двосторонніх документів.

«Серед цих документів - Протокол про поставки товарів з виробничої кооперації в 2014 році, а це фактично виробничі програми наступного року для наших найбільших машинобудівних підприємств; Меморандум про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, Угода між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про практичне організаційно-технічне забезпечення спільного контролю в пунктах пропуску через україно-російський державний кордон», - розповів Азаров на засіданні Кабінету міністрів 11 грудня.

Азаров запевнив, що 17 грудня на зустрічі з російськими колегами не підписуватимуться жодні документи про інтеграцію в Митний союз.