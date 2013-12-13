Рибак погоджується, що не можна силоміць звозити людей на мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об’єднаймо Україну».

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок запитав у Рибака, чи є припустимим те, що сьогодні влада, у тому числі столична, змушує працівників бюджетної сфери виходити на мітинг.

Рибак відповів: “Ми не повинні підтримувати таке, і не повинні змушувати людей”.

Інші представники влади, присутні на круглому столі, у тому числі Президент Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров, не відреагували на це питання.