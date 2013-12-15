Євродепутат: З усіх учасників "Східного партнерства" Україна - найважливіша

Про це німецький депутат сказала під час візиту у Київ, повідомляє Радіо Свобода.

«Люди, які стоять на майдані Незалежності сьогодні, можуть бути впевнені, що більшість європейських громадян їх підтримують. Жителі ЄС знають, що якщо є вибір між Москвою і Брюсселем, то краще обрати друге, тож вони добре розуміють причини протестів в Україні. Так само, якщо жителі ЄС бачать, як спецпідрозділи нападають на мирних протестувальників, то вони, природньо, стають на захист мирних протестувальників», – зазначила вона.

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Ребекка Хармс також заявила, що «з усіх учасників «Східного партнерства» Україна – найважливіша країна для Європейського союзу». «Як розвиватиметься ця програма, значною мірою залежить від України. Це не лише найбільша країна по сусідству з нами, це також (я кажу про це з власного досвіду) найбільш демократична країна: її громадяни абсолютно віддані демократії, виборам, можливості змінити владу. Політично ця країна значить для Європи дуже багато», – сказала євродепутат.

На думку Ребекки Хармс, в Україні «проблема з демократією стосується політичної еліти». «Громадяни України навпаки демонструють, що Україна може незабаром стати істинно демократичною», – додала вона під час спілкування з журналістами у Києві.