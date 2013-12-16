ЦВК опрацювала 55% протоколів на виборах у п'яти округах

Лідером у 94 -му виборчому окрузі, Київська область (36,29% опрацьованих протоколів) залишається Руслан Бадаєв (60,68%). Його найближчий конкурент Андрій Лозовий (Радикальна партія Олега Ляшка) набрав всього 19,8%.

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В окрузі 132 у Миколаївській області (61,95% протоколів) конкурентів випереджає Аркадій Корнацький (Батьківщина) - 47,19% голосів. За ним з мінімальним розривом йде Микола Круглов (46,72%), повідомляє Українська правда.

У Черкаській області в 194 - му окрузі (81,92% протоколів) 52,67% голосів отримав Михайло Поплавський, 36,59% - Микола Булатецький (Батьківщина) ; в 197 - м (50,68%) 62,25% отримав кандидат від Батьківщини Леонід Даценко, 24,7% - Сергій Червонописький .

У Києві (округ 223, 51,48% протоколів) першість утримує Віктор Пилипишин (45,08%). Свободівець Юрій Левченко отримує 40,13%.

Згідно з попередніми результатами екзит-полів соцгрупи Рейтинг, 15 грудня на повторних виборах до Верховної Ради в 132, 197 і 223 округах перемогли кандидати від опозиції.