Бойко на чолі української делегації відбув до Москви

Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.

“У рамках поїздки заплановано зустрічі Юрія Бойка з першим віце-прем’єр-міністром Російської Федерації Ігорем Шуваловим і віце-прем’єр-міністром Російської Федерації Дмитром Рогозіним. Робоча поїздка Віце-прем’єр-міністра присвячена підготовці до проведення 6-го засідання Українсько-російської міждержавної комісії, що відбудеться під головуванням Президента України Віктора Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна 17 грудня 2013 р. у Москві”, - сказано в повідомленні.

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Як нещодавно зазначив у своєму виступі прем’єр-міністр України Микола Азаров, під час 6-го засідання Міждержавної комісії Україна та Росія планують підписати низку документів, спрямованих на відновлення торговельно-економічних відносин, найважливіші серед яких: Дорожня карта щодо врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Російською Федерацією і Україною на 2013-2015 рр.; Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про реалізацію і заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т та їх модифікаціями; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю зі створення космічного ракетного комплексу надважкого класу; Меморандум про наміри щодо активізації співпраці у сфері суднобудування між Міністерством промисловості та торгівлі Російської Федерації і Міністерством промислової політики України; Угода між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів України в галузі ядерної та радіаційної безпеки; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2014 році.