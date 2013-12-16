Прокуратура хоче, щоб Маркова продовжили тримати під вартою

Сторона держобвинувачення просить суд продовжити екс-депутату від Партії регіонів Ігорю Маркову термін тримання під вартою до 4-х місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва звернувся прокурор.

Обгрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що за останні два місці не змінилися ризики того, що, не перебуваючи під вартою, Марков не зможе переховуватися від слідства, впливати на свідків, знищувати докази тощо.

У свою чергу, адвокат Маркова Олександр Казарновський зауважив, що подане клопотання є безпідставним. При цьому захисник в чергове висловив переконання, що матеріали справи фальсифіковані.

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Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родина» Маркову, якого суд у серпні поточного року позбавив повноважень народного депутата, інкримінують організацію і побиття учасників пікету в Одесі. За даними міліції, йдеться про події 2007 року, коли Одеську облдержадміністрація пікетували активісти на знак протесту проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано, після чого прихильники Маркова взяли в облогу обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям з боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі та відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.