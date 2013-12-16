Україна та ЄС розроблять пілотний проект безвізового режиму - Порошенко

Позафракційний народний депутат Петро Порошенко заявив, що Україна та Європейський Союз розроблять пілотний проект щодо безвізового режиму, який реалізуватиметься півроку, але не уточнив коли це може відбутися.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Порошенко заявив журналістам після півторагодинної зустрічі з Президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм.

Читайте також: Речник Фюле пояснив причини зупинки співпраці ЄС з Україною (відео)

"Буде розроблено пілотний проект безвізового режиму на півроку, включно з безкоштовними візами для громадян України. Міністри закордонних справ ЄС, з якими я зустрічався, і Президент ван Ромпей підтримують цю ідею", - сказав Порошенко.

Він додав, що багато європейських політиків був розчулені проєвропейським Майданом в Україні, і що ці події можуть вплинути на розв’язання питання про безвізовий режим між Україною та ЄС. Водночас Порошенко не уточнив, коли саме такий пілотний проект може реалізуватися і не надав більше подробиць.