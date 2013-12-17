Російского губернатора пограбували і підстрелили у Франції

Як повідомляють французькі ЗМІ, грабіжники виламали вхідні двері, застосували сльозогінний газ, а потім вдарили дружину Кузнєцова кийком і вистрілили в самого губернатора, легко поранивши його в лівий бік. Потім вони викрали ювелірні прикраси на суму близько 200 тисяч євро, повідомляє РІА Новости.

Розслідування веде поліція Ніцци.

Прес-секретар Кузнєцова Стелла Алексєєва, підтвердила, що губернатор був легко поранений з травматичної зброї.

"Факт, про який повідомляють французькі ЗМІ, відповідає дійсності. Губернатор перебував у короткостроковій відпустці, в ході якого сталося це неприємна пригода", - сказала Алексєєва.

За її словами, зараз Кузнєцов і його дружина почуваються добре і вже у вівторок губернатор повернувся до Красноярська, щоб взяти участь у запланованому заході в Богучанському районі краю.